Il 3 giugno è un giorno diverso dagli altri. Il 3 giugno, per la Juve, è anche il giorno del ricordo, per le vittime diper quella finale di Champions League vissuta nel cuore di Torino, davanti a un maxischermo, prima della tragedia.Noi c'eravamo, tre anni fa, in Piazza San Carlo. E quel dramma, lo raccontammo così:"Erano almeno 400 feriti, nella notte sono diventati più di mille. Non ci sarebbe da aggiungere altro. Una serata di festa trasformata in tragedia, questa volta no, non sportiva. Perchè tutto questo con lo sport non ha a che fare. E in realtà ancora non si sa con cosa abbia a che fare. Tra chi ha gridato alla bomba, chi parla di uno stupido scherzo e chi di una ringhiera caduta con un forte colpo alla fine di Piazza San Carlo... un limbo con una sola certezza: almeno 1400 feriti e 7 codici rossi, di cui uno di appena quattro anni".