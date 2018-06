Domani la sindaca di Torino, Chiara Appendino, presenzierà in piazza San Carlo per la cerimonia in memoria di Erika, la ragazza scomparsa un anno fa nel disastro del 3 giugno 2017.

365 giorni prima, il maxischermo e il sogno Champions vissuto nel centro di Torino: domani, invece, sarà il giorno del ricordo. E del cordoglio. La prima cittadina ha invitato la famiglia della ragazza, che ha risposto presente. Tutti insieme, uniti per ricordare una splendida ragazza.