Sono già 50.000 i biglietti venduti per la Supercoppa Italiana che si disputerà a Jeddah tra Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio. Lo ha annunciato la Lega Calcio tramite i propri profili social dove però tanti utenti hanno polemizzato nelle ultime ore per la decisione di limitare l'accesso delle donne allo stadio solo in alcuni settori. Molto polemico il giornalista Sandro Piccinini che su Twitter ha commentato così il tweet della Lega di Serie A: ​Vendersi per soldi lo fanno in tanti, però vantarsi dei “tagliandi staccati” è un po’ troppo, la vergogna andrebbe vissuta in silenzio".