Dopo due anni di stop, Sandro Piccinini ritorna sugli schermi tv. L’ex telecronista di Mediaset sarà ospite fisso a Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa, entrando a far parte della famiglia di Sky Sport. Da domenica 20 settembre, quindi, l’ex voce della Champions League inizierà la sua nuova avventura.





Queste le parole di Sandro Piccinini a Sky Sport 24: “Grazie per l’accoglienza. E’ una grande emozione, naturalmente. Perché intanto ho tanti amici in squadra, e anche per ciò che rappresenta Sky e ha rappresentato per me quando ero dall’altra parte, una grande concorrente. Inoltre mi fa molto ripartire da Fabio, perché per chi non lo sapesse io il ruolo di commentatore iniziai a farlo a Tele Roma 56 con Michele Plastino, dove iniziò proprio Fabio. Io ora riprendo da Fabio. Un intreccio pazzesco, che è un’emozione in più”.