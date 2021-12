Anche il prossimo mese di gennaio vedrà Roberto. Da ormai un anno il giovane attaccante non passa una sessione senza che qualche squadra si interessi a lui e bussi alle porte dell'. 12 mesi fa, quando il centravanti classe 2001 giocava, erano state le big della Serie A a interessarsi a lui:e, soprattutto,avevano fatto delle offerte alla Dea per avere il ragazzo in prestito con diritto di riscatto. Un no secco fu la risposta della famiglia Percassi, per nulla interessata a trattare la cessione dell'attaccante con quella formula.Dopo la sua prima stagione in Serie A, conclusa con sei gol tra campionato e Coppa Italia, lo Spezia puntava a confermare il prestito di Piccoli anche per la stagione 2021/22. Anche l'Atalanta sembrava dello stesso avviso, convinta che la permanenza in Liguria avrebbe offerto a Roberto l'occasione per continuare il suo processo di crescita e maturazione. I due club non avevano però fatto i conti con Gian PieroLa prima metà di stagione ha però riservato a Piccoli appena 90 minuti in campo, suddivisi in nove spezzoni. Poco, troppo poco spazio per il classe 2001, che è comunque riuscito a togliersi la soddisfazione di segnare un gol, alla prima giornata contro il Torino. Gennaio si sta avvicinando e ora il futuro può riportarlo lontano da Bergamo: sullo sfondo c'è ilche, in piena crisi da gol (appena uno quello realizzato dai rossoblù nelle cinque partite con Andriy Shevchenko in panchina). Un paio di settimane e sarà il momento delle decisioni: un'altra sessione al centro del mercato per bomber Piccoli.