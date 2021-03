Roberto Piccoli, attaccante dello Spezia, ha parlato a Sky al termine della sfida contro il Cagliari: "Sono molto contento per il gol, lo dedico a tutto lo staff tecnico-sanitario, ma anche a compagni, mister, società e tifosi".



SUL FINALE SOFFERTO - "Ero in panchina, non ce la facevo più. Siamo un gruppo molto unito, soffriamo tutti insieme: è la nostra arma vincente".



SUL SUO GIOCO - "Durante la partita mi creo tante opportunità, devo migliorare, così come in altri aspetti".



IL PASSATO ALL'ATALANTA - "A Bergamo ti fanno imparare a non mollare mai, ad andare a duemila".



SUL GOL - "Questo gol porta punti? Sì, ha un peso diverso e farlo al Picco è un'emozione ancora più forte".



SULL'EUROPEO U21 - " Ci avevo fatto un pensierino, certamente. Aspetto una chiamata, cercherò di farmi trovare pronto. Se non mi chiamerà sarà perché dovrò farmi trovare pronto".