Entra, segna il gol-vittoria in pieno recupero ed esplode di gioia. È un sabato sera tutto da ricordare quello vissuto da Roberto Piccoli contro il Torino. Con una rete, da opportunista in mezzo all'area di rigore, che ha confermato le grandi doti del classe 2001. Qualità messe in mostra già lo scorso anno con lo Spezia, che non a caso lo ha richiesto in prestito all'Atalanta e, già un mese fa, aveva definito l'accordo per il suo ritorno. Poi ci si è messo Gian Piero Gasperini, che ha osservato Piccoli durante tutto il ritiro e ha posto il veto alla sua cessione. Almeno per il momento.



TRA SPEZIA E BIG - Molto del futuro di Roberto dipenderà da quello degli altri attaccanti nerazzurri. Le voci su Zapata e le tante trattative per Lammers hanno fatto sì che la Dea decidesse di mettere in standby la sua uscita. Nei prossimi giorni, con l'avvicinarsi della chiusura del calciomercato fissata per il 31 agosto, verrà definita la situazione del colombiano e dell'olandese e a quel punto verrà presa una decisione anche per Piccoli. Che intanto aspetta, lavora e continua a sorprendere e sa che anche le big lo seguono: lo scorso gennaio la Juventus lo aveva chiesto all'Atalanta, Inter e Milan hanno sempre il suo nome in cima alla lista dei giocatori su cui porre l'attenzione. Il futuro è tutto di Piccoli, per capire dove sarà serve aspettare ancora qualche giorno.