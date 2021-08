Sono passate circa tre ore e mezza ieri sera tra il gol die quello di. Il primo si è lanciato verso la porta del Verona sbloccando la vittoria del Sassuolo contro l'Hellas, il secondo ha trovato il tap-in vincente all'ultimo minuto contro il Torino. Divisi da quasi 300 km, uniti da un futuro da predestinati.- Raspadori ha vissuto l'estate più bella della sua vita: a 21 anni è diventato campione d'Europa, "Notti Magiche" di Bennato-Nannini in sottofondo e il sorrisone di Giacomo in primo piano. E guai a pensare che il classe 2000 fosse nella rosa di Mancini solo per caso: se qualcuno aveva ancora qualche dubbio,, Giacomino segna e Mancini sorride. Consapevole che qualche mese fa ha fatto la scelta giusta facendogli vivere un mese da sogno.- Nel curriculum azzurro di Roberto Piccoli ci sono 22 presenze e 5 gol con l'Under 19, ma per lui garantisce Gasp: "La mia intenzione è quella di inserire alcuni giovani, e tra loro c'è sicuramente Piccoli". Detto, fatto: all'83' entra al posto di Gosens e dieci minuti dopo la butta dentro. Due tiri in porta e tre punti per l'Atalanta, una vittoria 'sporca' decisa dal classe 2001., ma dopo il gol di ieri non è escluso che possa rimanere a Bergamo. Piccoli come Raspadori, due giovani in rampa di lancio che hanno già preso le copertine della nuova Serie A.