Picerno-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Se ilè certo di andare ai Playoff, ilsi gioca la vita. Ultima giornata del Girone C di Serie C decisiva per i rossoneri, obbligati a non sbagliare per evitare di disputare il Playout contro il Messina. I lucani possono ambire al sesto posto finale, mentre i satanelli - in pieno caos societario e tecnico nonché reduci dall'esonero di Zauri e del ds Leone - devono guardarsi le spalle dalla Casertana (sperando al massimo in un passo falso dei falchetti) nell'ottica di non essere scavalcati e ritrovarsi a giocare lo spareggio salvezza.Data, orario, formazioni, canale tv e come vedere Picerno-Foggia in streaming, sono info disponibili in questa pagina.

Picerno-Foggia, in diretta tv, andrà in onda su Sky Sport (canale numero 258).Picerno-Foggia sarà visibile anche in streaming su NOW e su Sky Go.