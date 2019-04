Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato di Mediaset, ha parlato a margine del Consiglio di Amministrazione del biscione parlando anche della possibilità di prendere nei prossimi anni i diritti in chiaro della Champions League in accordo con Sky che detiene i diritti Pay.



Un accordo che, però, non è al momento possibile come riportato da Calcio e Finanza: "In questo ambito, ormai lo sanno tutti, Mediaset si muove con un approccio opportunistico. Qualunque ipotesi deve avere un senso economico. Al momento i diritti tv della Champions League 2019-2020 non sono disponibili, c’è una vertenza in corso tra Sky e Rai, è una cosa tra loro".