Intervenuto in diretta dalle frequenze di Radio Sportiva Pierpaolo Marino ha parlato del momento del Genoa ed in particolare del suo nuovo cannoniere: Krzysztof Piatek. "Il Genoa può vantare un giocatore come Piatek là davanti che è un lusso per squadre che in genere stazionano nella parte destra della classifica - ha dichiarato l'esperto dirigente - L'avere in organico un bomber che già nel girone d'andata ti garantisce la doppia cifra in fatto di gol è un qualcosa che ti eleva dai bassifondi della classifica e ti trascina verso l'alto".



​Più critico Marino lo è nei confronti della scelta operata dalla società di esonerare Ballardini per richiamare Juric: "Non so perchè abbiano cambiato allenatore. Il pareggio di Torino è ancora merito del lavoro di Ballardini e sarebbe una follia se qualcuno volesse prendersene i meriti dopo pochi giorni. Alla base sono una buona squadra e il futuro del Genoa lo vedo roseo. Ma questo cambio di tecnico non l'ho capito. I motivi li sapranno Preziosi e Perinetti che sono dirigenti esperti".