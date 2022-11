Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

, andando a pescare tra storie torbide e inseguendo i protagonisti delle vicende ripresi da molte telecamere, dando in pasto a milioni di telespettatoriNotizia delle ultime settimane è il suicidio di, anziano di 64 anni chenel programma di Italia 1, in cui si afferma che l’uomo è responsabile della morte di Daniele, giovane di 24 anni che nel 2021 ha scoperto di portare avanti una chat non con una donna, ma con il 64enne., il legale di Zaccaria, ha spiegato al Corriere della Sera gli effetti del servizio nella comunità di Forlimpopoli, borgo in cui abitava l’anziano: “Sono apparsi manifesti con su scritto: Devi morire, maledetto, Devi bruciare all’inferno. Aveva anche fatto denuncia ai carabinieri, che mi avrebbe dovuto portare per valutare il da farsi. Poi, evidentemente, non si è sentito neanche più di vivere.” Il, ovvero lo scambiarsi chat con una persona che finge di essere qualcuno che non è, è una pratica purtroppo diffusa ee può portare a conseguenze spiacevoli, come nel caso di Daniele.Sulla vicenda ha preso posizione Piersilvio, amministratore delegato di Mediaset: “È una vicenda che tocca la mia sensibilità: noi facciamo una tv che si occupa di tutti i temi, anche di cronaca, e nel farlo capita di andare oltre ciò che è editorialmente giusto. Penso che dovremo alzare il livello di attenzione e sensibilità ulteriormente.”, la quale attualmente è a carico di ignoti. Sempre Benini ha aggiunto al Corriere: “La violenza privata, si potrebbe configurare per il modo in cui le immagini di Zaccaria sono state carpite e diffuse contro la sua volontà, nonostante il nostro assistito avesse proceduto a una diffida formale.”