Ospite al Social Football Summit a Roma, l'agente Rafaela Pimenta ha parlato anche di contratti:



"Trovo molto interessante sentir parlare di giocatori come asset. Secondo me è un po' un'offesa perché un giocatore è un amico, una persona che conosco. È come se dicessi "tua moglie è un asset". Il calciatore oggi deve accettare questa disumanizzazione perché sennò il sistema non si può sostenere. Capisco tutto ma ci deve sempre essere un modo per un giocatore di uscirne. Ma non gratis, bisogna che ci sia un confronto con i procuratori su questo. Tante volte comanda la volontà del calciatore che fa pressioni alle società per trovare soluzioni. E questo a volte fa arrabbiare i club".