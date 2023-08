Rafaela Pimenta è intervenuta su Telelombardia per ribattere alle accuse del papà di Samardzic: "Dovreste chiederlo a suo padre, io non lo so. Il contratto accordato a suo figlio faceva sì che fosse il più pagato della squadra per quella fascia d'età. L'Inter non avrebbe fatto fare le visite mediche se le cose stavano a metà... C'è stata una sorpresa. Sul perché le cose cambino dovete chiederle a chi le ha cambiate. Io in albergo ho incontrato Lazar e gli ho detto che mi dispiaceva ma io non mi sarei voluta ritrovare in quella situazione".