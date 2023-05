è diventata a tutti gli effetti l'erede die la "proprietaria" dell'agenzia One che fu del compianto super-agente. Intervistata da Mundo Deportivo ha raccontato diversi retroscena."La prima volta che ci siamo incontrati, abbiamo litigato e penso che sia stato proprio questo a portarci a lavorare insieme. Mino faceva le cose con il cuore, voleva cambiare in meglio le corse, il mondo. La sua sincerità e dedizione nei miei confronti è stata ciò che ha fatto la differenza per lui"."Pogba quando aveva 17 anni, ora ne ha 30 e ciò di cui aveva bisogno prima, non ne ha bisogno ora. Mi offre anche cose diverse. Sono un immigrato e ho vissuto l'immigrazione. Offriamo tutto ciò di cui un giocatore avrà bisogno in quel cambio di paese""Maxwell non ha mai chiamato quando giocava perché non voleva disturbare. Ora che lavora con noi, non smette di chiamare (ride). Sono diverse fasi della vita"."Sono andata a vedere una finale di Sub'11 tra Corinthians e Palmeiras. I bambini non scambiano la maglia perché devono restituirla al circolo, ma invece si tengono i pantaloni. E questo ragazzo, finita la partita, mi ha dato i suoi pantaloni perché voleva darmi qualcosa. Oggi questo è il fatto, non sono d'accordo a prendere in procura un bambino così piccolo, ma perché lo faccio? Se non lo faccio io, lo farà qualcun altro. Non pensiamo ai soldi con un bambino di 10 anni, finché non ne hanno 22 è solo un investimento. Sarebbe molto facile raccontare storie di fantasia a un bambino di 11 anni, ma quando il bambino è minorenne voglio solo i genitori nel gruppo whatsapp"."Non ho nulla da chiarire sulla sua clausola. Il mistero di questa storia è molto bello perché non sai dove sia, come la casa del tesoro. È più bello così e come avvocato non posso rivelare i contratti. Può andare ovunque voglia. È un giocatore che non si è mai visto. Per me, la sua qualità in tutto e la sua capacità di evoluzione sono molto impressionanti. È capace di adattarsi velocemente a una nuova società, a una società, all'allenatore... è come se ci fosse sempre stato. Questo ti dà molta tranquillità e ti permette di andare avanti. È molto calmo nella sua vita professionale e personale, ha le qualità, oggi è nel posto giusto, con la squadra giusta e l'allenatore giusto. In Brasile diciamo che il cielo è il limite. Penso che supererà tutti i record"."C'è ancora una partita molto difficile da giocare all'Etihad, ma confido che Erling e il City possano arrivare in finale e poi vincerla. Oggi sono una tifosa del City"."Penso che sia qualcosa di molto positivo per il calcio che dopo tutto quello che Messi e Cristiano hanno dato per questo sport con la loro sana rivalità, ora e nei prossimi anni ci possano essere Haaland e Mbappé. Fa bene al calcio, a loro, ai tifosi... a tutti. Comprendendo sempre quella rivalità in modo sano e dal rispetto che hanno l'un l'altro. I campioni pensano sempre al collettivo piuttosto che al singolo".