Andrea Pinamonti convince ancora. Promosso a pieni voti, perché la sua prestazione anche in Sassuolo-Frosinone è stata positiva con tanto di assist; l'attaccante classe '99 era osservato speciale dagli uomini dello scouting dell'Inter, presenti al Mapei Stadium per tenere d'occhio Pinamonti, protagonista a Frosinone in prestito nonostante una stagione che ha portato alla retrocessione. E adesso, si deciderà il futuro. Tutte le novità nel nostro video.