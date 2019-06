Andrea Pinamonti, attaccante e capitano dell'Italia Under 20, parla a Sky Sport in vista degli ottavi contro il Mali: "C'è tanto entusiasmo, abbiamo fatto benissimo finora. Ora siamo ai quarti, affronteremo una squadra ostica come il Mali, ma ci sentiamo pronti. Siamo consapevoli delle nostre qualità e vogliamo batterli. Mali? "Il Mali è una squadra molto fisica, l'abbiamo studiata bene nelle riunioni. Dovremo metterla sul gioco e sulla tecnica, sappiamo che possiamo fare un buon calcio, anche se per ora non lo abbiamo dimostrato tanto in questo Mondiale. Vincerà in ogni caso chi ha più grinta e voglia, noi ne abbiamo tanta".



UNDER 21 - "E' sicuramente faticoso perché è stata una stagione intensa, ma io sono contento e voglio fare del mio meglio qui. Poi, dopo l'Under 20, penserò alla convocazione con l'Under 21. L'esultanza a fine gara? Nasce dal mister, riprende il film '300'. La sera prima delle partite, ormai da tre anni a questa parte, il ct ci manda sempre spezzoni di questo film. Così l'abbiamo fatta nostra anche in campo"