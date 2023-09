Andrea Pinamonti ha trovato il quarto gol del suo campionato. Decisamente importante perché ha regalato la vittoria contro la Juventus. L’attaccante del Sassuolo si è così sfogato ai microfoni di DAZN: Quest'anno parlano i numeri, come dici tu. Ma non mi rimprovero nulla su atteggiamento della scorsa stagione, ho sempre dato tutto, in ogni allenamento e gara. I numeri sono fondamentali, forse sono mancati proprio quelli finora. Quest'anno stanno arrivando anche quelli, non so cosa sia cambiato sicuramente ho tanta rabbia e cattiveria per tante persone che hanno decisamente esagerato.