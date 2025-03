Pinamonti: "Icardi come Balotelli. Bisogna essere figli di buona donna, mi vedo in Nazionale e in un grande club"

Getty Images

, che oggi gioca contro la Juventus allo Stadium di Torino, ha dichiarato in un'intervista a SportWeek, il settimanale in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport: "Le somme si tirano a fine stagione, ma sto vivendo un momento molto positivo. Sono orgoglioso di aver segnato goal decisivi: meglio solo uno alla volta, ma importante, che 2 in una partita vinta 5-0. Quando faccio bene e quando no,, com'è normale che sia. Però non ho potere sulle scelte del ct, posso solo cercare di fare più goal possibili. Non ho ricevuto telefonate, ma se faccio bene al Genoa so che il resto è una conseguenza. Le squadre che stanno in alto in classifica hanno fatto più del doppio dei nostri goal., ma aveva saltato un po' di partite per infortunio. Non amo i paragoni con gli altri e neanche quelli con me stesso,e immaginavo che, persi Retegui e Gudmundsson, i tifosi si aspettassero un attaccante di livello. Quindi ci ho pensato perché in campo fai bene se sei sereno fuori. Se fossi tornato con la paura e con la testa piena di brutte idee, avrei rischiato un'altra stagione negativa. Marispetto alla prima volta. Ci è voluto un po' per cambiare il mio rapporto con i tifosi, per cancellare certi pregiudizi. Ora allo stadio gridano il mio nome e in città mi fermamo per farmi i complimenti".

"Nella Primavera dell'Inter dormivo in convitto, una volta in prima squadra dovevo cercarmi casa. La trovo, ma veniva pronta dopo due settimane., che al Genoa si è dimostrato un bravissimo ragazzo, molto umile e capace di andare d'accordo con tutti. Icardi lo vedevo come l'esempio perfetto del centravanti, avrei voluto tutto di lui".

Quando esordisci così giovane all'Inter è bello, però si creano delle aspettative basate sul niente. Ho iniziato un giro di prestiti che da una parte mi ha aiutato a uscire dalla comfort zone nerazzurra, dall'altra mi ha impedito di continuare a far parte di un progetto al cui interno sarei potuto crescere, sfruttando la presenza di tanti compagni forti. Invece i continui cambiamenti e il dover adattarmi ogni volta a un nuovo ambiente mi hanno sicuramente tolto qualcosa".

"Sono sempre stato visto come il bravo ragazzo e lo apprezzo, però nel calcio e nella vita così rischi di passare per quello che puoi trattare come vuoi, tanto non dice nulla, non risponde e non si ribella. Invece io credo di avere la personalità per chiedere spiegazioni quando qualcosa non mi convince, ma è vero che