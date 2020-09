Andrea Pinamonti è concentrato sul momento e non vuole pensare oltre alla sua avventura con la nazionale italiana Under 21 (con cui ieri non è sceso in campo, ma per cui è fra i favoriti in vista del test contro la Svezia in programma martedì 8) in attesa che il Genoa (e in parte l'Inter) stabilisca cosa sarà del suo futuro calcistico. L'attaccante classe 1999 sta cercando di concentrarsi sul presente anche se non esclude al 100% un ritorno a Milano.



Proprio nel capoluogo lombardo è tornata la fidanzata, la bellissima Nicole Confortin che dopo l'estate trascorsa al mare in compagnia di Pinamonti, si è rimessa al lavoro in palestra come testimoniato da foto e stories. Ecco le più belle nella nostra gallery.