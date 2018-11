Intervenuto ai microfoni di FCINTER1908.IT, l'attaccante Andrea Pinamonti, di proprietà dell'Inter ma in prestito al Frosinone, ha parlato della prossima sifda di campionato che lo vedrà impegnato proprio contro i nerazzurri.



“Sono contento ed emozionato di tornare a San Siro, lo stadio che ha visto il mio esordio in Serie A. Sarà un’emozione particolare perché rivedrò tanti compagni con cui ho passato la scorsa stagione e con i quali ho mantenuto un ottimo rapporto. Sarà una partita non facile, l’Inter è una squadra di livello assoluto, ma noi faremo il possibile per metterla in difficoltà e provare a continuare la striscia di risultati. Se dovessi far gol? Non esulterei per rispetto dei tifosi dell’Inter che mi hanno sempre sostenuto. Skriniar? È come un fratello maggiore ed è tra i difensori più forti al mondo, non sarà facile, gli chiederò di non andarci troppo pesante”.