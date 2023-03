A margine dell'evento di beneficenza "Amico dei Bambini... Un Esempio per loro", l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti, tra i premiati della serata, ha lanciato una frecciata a Mancini parlando così della convocazione di Mateo Retegui in Azzurro.



I NUMERI DI PINAMONTI - Dopo 13 gol dell'anno scorso, in questa stagione Pinamonti è fermo a 4 reti e un assist in 23 presenze; la metà dei centri li ha fatti contro la Roma, alla quale ha segnato sia all'andata che al ritorno. Ha saltato quattro gare per un problema muscolare - nelle quali ha giocato Alvarez - ma per il resto della stagione è sempre sceso in campo e la maggior parte di volte dal primo minuto.