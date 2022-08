Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti, risponde a una domanda sull’Inter.

“Dovrò sempre dire grazie all’#Inter perché mi ha accolto quando avevo 14 anni e non posso recriminare su nulla. Certo, non ho avuto grandi occasioni per dimostrare lì il mio valore e questo è un dato di fatto, ma non ce l’ho con loro”.