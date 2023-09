Dopo quasi 10 anni, il tempo dei saluti è arrivato: nel corso dell'estate,è diventato ufficialmente un giocatore del, s, quando era arrivato dalle giovanili del Chievo., che hanno puntato ancora su di lui affiancandogli Mulattieri, sempre dall'Inter, nel ballottaggio per il ruolo di prima punta, e Pina ha risposto presente:in questo inizio di stagione. Addirittura un tasso di conversione vicino al 50%, visto che i tiri in porta effettuati fin qui sono 10. Eppure, lo dice anche lui, non è cambiato nulla rispetto alla scorsa, chiusa con appena 5 reti in totale. Lo stesso bottino di quest'anno, se aggiungiamo anche l'acuto in Coppa Italia su rigore contro il Cosenza.Casa base è sempre stata la Pinetina (nomen omen, Pinamonti alla Pinetina), ma l'ultimo quinquennio è stato costellato di prestiti: dura, durissima trovare spazio all'Inter fin da subito se non sei un predestinato., addirittura un anno a Marassi a titolo definitivo prima del nuovo ritorno,. Al Castellani la stagione migliore in assoluto, poi un'annata un po' così a Sassuolo. E le critiche, anche esagerate, che però non hanno intaccato la voglia di segnare in un periodo di vacche magre per la Nazionale.. Classico distacco trentino, almeno in superficie,; davanti ci sono Immobile, Retegui, Scamacca che però è infortunato. Ma sotto sotto, la gara di domani contro l'Inter e l'ex compagno Davide Frattesi spinge fuori le emozioni. Le stesse provate nel mettere ko la Juventus con il gol del momentaneo 3-2 nell'ultima di campionato, la stessa provata l'8 maggio 2021, data del suo unico gol in campionato con la maglia nerazzurra. Era un inter-Sampdoria 5-1, stavolta la gara ha tutta l'aria di poter essere più imprevedibile.