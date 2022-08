Non solo l'Atalanta, presto anche il Sassuolo potrebbe fiondarsi su Andrea Pinamonti. I neroverdi sono alle prese con la richiesta di Raspadori, che preferirebbe cambiare casacca. Ecco perché Carnevali si è già messo alla ricerca di una punta e l'arciere di Cles potrebbe essere un'idea interessante. L'Atalanta è ancora in vantaggio, i nerazzurri hanno un accordo con il calciatore da diverse settimane, ma l'Inter spera che il Sassuolo abbia validi argomenti per convincere il classe '99 ad ascoltare altre offerte, innescando così un'asta che potrebbe portare l'Inter a incassare quei 20 milioni richiesti, cifra che ad oggi l'Atalanta non ha ancora raggiunto.