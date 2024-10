Foto comunicato Serie C

Pineto, UFFICIALE: esonerato Cudini

un' ora fa



Il Pineto (Serie C girone B) ha esonerato mister Mirko Cudini dopo 8 giornate di campionato: sette i punti in classifica per gli abruzzesi, in zona playout. La società del presidente Brocco, dopo la sconfitta interna con il Gubbio (1-2) dovrebbe richiamare il sangiorgese Daniele Amaolo, autore della favola biancazzurra.