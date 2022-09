Ieri sera il general manager della Roma Tiago Pinto ha ricevuto quello del Social Football Summit: “Un premio che voglio condividere con la proprietà, i Friedkin, per tutto quello che fanno per il nostro club – ha detto il gm giallorosso – E poi con il nostro mister, Mourinho, che mi aiuta nella vita di tutti i giorni”. Prima della premiazione un video emozionante con le immagini degli acquisti di questa estate: da Dybala a Wijnaldum, da Matic a Belotti, con sullo sfondo alcune delle genialate della Roma per pubblicizzare al massimo i nuovi arrivati in casa giallorossa.



MERCATO - “Voi qui avete messo solo i giocatori che sono arrivati, ma vi assicuro che le operazioni sono state molte, molte di più”, ha detto scherzando il dirigente portoghese. Che poi ha ritirato il premio (un pallone bianco stilizzato, sullo sfondo di un prato artificiale), che gli ha assegnato con la seguente motivazione: “Best Transfer Market”, miglior calcio mercato estivo. “È stata una estate faticosa, ma ora dobbiamo concentrarci sul campo e portare a casa più vittorie possibili – ha detto ancora -. Io amo ripetere sempre che il mercato pesa per il 20-30% nella vita di un club, poi c’è il campo che vale invece per il 70-80%“. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.