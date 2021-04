Questa sera su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata di 'Felicissima sera'. I comici foggianihanno dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:ci siamo fatti regalare un Rolex quando facevamo Emigratis, noi ora gli mandiamo le ciabattine che ti danno negli hotel con la nostra faccia. Lorenzo"I calciatori di oggi dalla Serie D in su si atteggiano, hanno tutti il gel e sono più simili a dei tronisti che a degli sportivi.Zeman è una divinità, ha rivoluzionato il calcio come. Guai a toccarci. Oltre c'è solo il mito:ci ospitò per una notte nella sua casa di Londra e ci diede pure 500 euro. Siamo rimasti amici, nel privato è simpatico e ha una vena comica.per la continuità".? Guardatevi la puntata di stasera e lo sketch con, tifoso juventino. Ci ironizziamo un po'. C. Si è instaurato un rapporto di correttezza, siamo stati onesti e sinceri. Lui è stato bravo, sa mettersi in gioco e la gente è impazzita".Ci fu una polemica per dei cori che gli facemmo in Foggia-Pisa, lui allenava il Pisa e non la prese bene. Ma se ci vedessimo ci abbracceremmo, è ruspante come noi".