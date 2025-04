Pio Esposito: "Sogno l'Inter e la Nazionale. Mondiale per Club in estate? Sarebbe un onore"

Fresco del rinnovo di contratto fino al 2030 con l'Inter , l'attaccante oggi in prestito allo Spezia Francescoha rilasciato un'intervista a Sportmediaset. Di seguito le sue dichiarazioni:- ". Quest'estate era giusto confermarsi un altro anno in Serie B per poi fare il salto magari l'anno prossimo".- ", che è la squadra in cui sono praticamente nato calcisticamente, cresciuto. Ho fatto dieci anni nel settore giovanile, ho vestito quella maglia girando un po' per tutto il mondo, facendo tornei da quando ero piccolo e quindi sarebbe bello un giorno indossare quella della prima squadra., poi vediamo".

- "Sono due competizioni importantissime,. Se poi andrò in ritiro con l'Inter, cercherò di sfruttarlo al meglio per far vedere tutte le mie potenzialità".