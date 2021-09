è stato uno dei più importanti calciatori italiani di ogni tempo., a Piola nella sua luminosa carriera, Gioacchino Italo Silvio Piola ben presto segue la famiglia che ritorna a vivere in Piemonte, a Vercelli. Come tutti in quegli anni, Piola inizia a prendere a calci una palla di stracci lungo le strade di Vercelli, quindi, crescendo, con gli amici va a giocare nella squadra della Veloces e lì si mette in mostra tanto che, una volta che la squadracon le “bianche casacche”.. Già nell'estate del 1933 la Pro Vercelli aveva iniziato a cedere i suoi pezzi pregiati ma aveva resistito alle richieste per Piola. Il ragazzo non la prende benissimo tanto che, a leggere La Gazzetta dello Sport dell'epoca,. Il dissidio tra giocatore e dirigenza vercellese si ricompone ad inizio campionato, quando viene garantito a Piola che a fine campionato sarebbe stato ceduto all'Ambrosiana. Tutto sistemato? Non proprio, perchè né il calciatore, né le due società hanno fatto i conti con la politica. I. A quel punto o firma per la squadra milanese, restando di fatto fermo un anno, oppure va giocare a Roma, sponda Lazio che è società alla quale è molto vicino il generale Vaccaro.: 250.000 lire il cartellino, 3.000 lire lo stipendio mensile iniziale. Piola lascia la Pro Vercelli dopo 50 reti segnate in 5 campionati.e farà il suo esordio in Nazionale.giocando le ultime due partite. Il suo esordio in maglia Azzurra è di quelli che si fanno ricordare: sua la doppietta con la quale l'Italia sbanca 2 a 0 Vienna. A quella partita è legatoriportato dalla figlia Paola in un'intervista a Il Giornale. Durante la guerra Piola è nella sua casa in Piemonte e un giorno un tedesco bussa alla porta e chiede di Silvio. La moglie risponde che non c'è nessuno. Il tedesco se ne va, ma ritorna il giorno seguente e l'altro ancora. Alla fine Piola va alla porta, i due uomini si guardano negli occhi e si abbracciano. Il, Piola ha potuto giocare per così tanti anni ai massimi livelli. Era un interprete moderno del ruolo di centrattacco, Piola amava giocare spalle alla porta e andarsi a prendere il pallone, difenderla e giocarla quindi con i compagni.come istruttore nei corsi di preparazione per allenatori. Molto interessanti sono alcuni filmati reperibili in rete e negli archivi Rai nei quali Piola insegna con maestria le basi del gioco del calcio.spensione dei campionatiil campionato Alta Italia. Alcuni mesi prima,Il periodo storico è quello che è, le comunicazioni tra nord e centro-sud in Italia sono frammentarie, difficili. Per circa quattro mesi a Roma, tra conferme e smentite, vengono celebrate messe in suffragio sino a quando a maggio arriva la smentita ufficiale: Piola è vivo! Piola non solo è vivo, ma continua a giocare – e a segnare – e lo farà per tanti anni ancora.e appende al chiodo gli scarpini nel, dopo l'ultima stagione in massima serie con il Novara. 24 anni di calcio ad altissimo livello,con Pro Vercelli, Lazio, Torino, Juventus e Novara.. Piola segna ben 6 reti durante un Pro Vercelli-Fiorentina del 1933, record poi eguagliato da Sivori nel 1961 durante il famoso Juventus-Inter 9-1. Una carriera lunghissima e luminosa anche in Nazionale.. Esordisce nel marzo del 1935, nel 1952 viene convocato a furor di popolo e a suon di reti messe a segno con il Novara quando Piola ha già abbondantemente compiuto i 38 anni di età per un'ultima partita.. Come bene viene sintetizzato nel libro "il senso del gol" di Lorenzo Proverbio e Paola Piola – lei figlia di Silvio e curatrice della mostra dedicata al padre – Piola avrebbe senza fatica superato il muro delle 300 reti segnate senza l'interruzione dei campionati durante la guerra.