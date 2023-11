Altro brutto risultato, altro stop inatteso, questa volta contro una rivale ampiamente alla portata e dopo essere stato addirittura in vantaggio per 2-0.e il 2-2, con polemiche finali in cui ha rischiato addirittura di perdere 3-2, ottenuto contro il Lecce non può far altro cherimasti estremamente soddisfati dalla vittoria col PSG di Champions al punto da far risultare quella del Via del Mare una doccia ancor più gelata. E ora?I) ma la sua posizione è sicuramente sotto esame al punto che- La sosta, per una volta, potrebbe essere grasso che cola per l'allenatore emiliano il quale vivrà inevitabilmente almenoche oggi occupano l'infermeria di milanello. I tanti giocatori che partiranno per le rispettive nazionali non aiuteranno a ricompattare un gruppo che sembra quantomeno sfilacciato, ma consentiranno al "coach" di lavorare con maggior attenzione aalla sua squadra e che rischiano di compromettere gli obiettivi stagionali.Al rientro della sosta, infatti, le 5 gare che il Milan avrà davanti a sé saranno tanto probanti quanto decisive. Non impossibili, sia chiaro, ma per un paziente ferito, ogni scoglio potrebbe sembrare una montagna. Laal rientro sabato 25 sarà il primo test, decisivo in chiave 4° posto, ma anche residue speranze scudetto, poi ci saranno i due ancor più importanti confronti contro ilin casa (28 novembre) ein trasferta (13 dicembre) che stabiliranno l'accesso o meno agli ottavi di Champions League. E in mezzo a queste due gare la sfida col(2 dicembre l'unica alla portata, ma lo era anche Lecce del resto) e lo scontro diretto in chiave 4° posto contro(9 dicembre).