Getty Images

Pioli a Casa Milan: "Non ho nessun rimpianto, non posso che dire grazie a voi e al Milan"

13 minuti fa



Stefano Pioli non sarà più l'allenatore del Milan, il tecnico si è recato a Casa Milan e ha salutato i dipendenti con un lungo discorso: "Non è difficile, è facile per quello che ho sempre sentito qua dentro fin da quando sono arrivato quasi cinque anni fa. Ho trovato dei professionisti, senso di appartenenza, ho trovato un modo di lavorare che ci ha permesso di avere tutte le energie e tutto l’entusiasmo possibile per cercare di fare insieme grandi cose. E ci siamo riusciti. La cosa bella è che non ho nessun rimpianto: ho fatto tutto quello che volevo e tutto quello che potevo. Certo con il senno di poi, se potessimo tornare indietro, tutti noi vorremmo fare scelte diverse ma nel momento in cui le abbiamo fatte erano le migliori. Non posso che dirvi grazie: grazie al Milan e grazie a voi. Solamente grazie al lavoro di tutti voi, grazie al lavoro di quelli che non appaiono mai. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare in un club al top come strutture, come professionalità, come disponibilità, come qualità di giocatori altrimenti non saremmo riusciti a fare quello che siamo riusciti a fare. Le belle storie finiscono e questa è una storia che è stata bellissima e mi rimarrà dentro al cuore per tutta la vita. Non posso che augurarvi il meglio a tutto voi, perché siamo stati veramente bene e ho potuto capire cosa serve per stare a un certo livello ed è quello che cercherò di portarmi dentro. Vi auguro di rimanere ai livelli più alti ma sono certo succederà perché siete bravi, siete il top, quindi complimenti a voi e grazie di cuore per tutto, per il sostegno e la fiducia”