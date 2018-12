Gli ultimi risultati non sono certo entusiasmanti e la Fiorentina sta iniziando a guardarsi intorno. Stefano Pioli deve vincere e convincere contro il Sassuolo: la sua panchina non è più salda come all'inizio del campionato. Il primo nome, in caso di sostituzione, è quello di Roberto Donadoni, nome che però non esalta. Difficile anche ipotizzare un accordo possibile fino al termine della stagione, perché chiunque possa accettare l’incarico potrebbe pretendere un accordo su più anni, vincolando di fatto le scelte presenti e soprattutto future. Motivo in più per ‘difendere’ l’attuale tecnico.



PROFILO - La linea che avrebbe in mente la società viola - spiega La Nazione - sarebbe la stessa adottata quando la scelta ricadde su Vincenzo Montella: un tecnico emergente, giovane, con alle spalle un’esperienza comunque importante. ecco che la Fiorentina tornerebbe a guardare in casa del Sassuolo. Ai viola, infatti, non dispiacerebbe Roberto De Zerbi, allenatore dei neroverdi, che si sta mettendo in evidenza dopo il buon scorcio di stagione in corsa a Benevento. Il Sassuolo è alle porte della zona europea e il suo gioco convince. Ma è ancora legato agli emiliani da un anno di contratto e con Squinzi è difficile fare affari, anche se l’operazione Babacar ha riavvicinato i due club.