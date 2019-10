Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan: "Se lo merita". Parla così a Radio Sportiva Gyorgy Garics, allenato da Pioli al Bologna: "È una persona eccezionale, seria, un professionista vero: cura molto i dettagli, dalla preparazione della partita fino alla domenica, cerca di non trascurare nulla dando importanza a ogni giocatore. A Bologna, da subentrato, è stato bravo a non stravolgre tutto quello che era stato impostato in ritiro. Piano piano si è vista la sua mano e credo si vedrà anche al Milan. Con le chiacchiere si fa poco, specie in una società gloriosa come il Milan: Pioli cercherà di trasmettere tranquillità e tirare fuori il meglio dai giocaotri. Forse a Stefano manca un po' l'esperienza per gestire una realtà così grande, speriamo che l'avventura all'Inter gli sia servita in questo senso. Giampaolo? Nessun dubbio sulle sue qualità, ma ne ho sulla sua gestione di una realtà come il Milan: essere obbligati a competere per i primi posti pesa. Mi è sempre piaciuto il suo modo di lavorare, ma sono contento per Pioli con cui sono rimasto legato: si merita questa opportunità al Milan e da ex tifoso rossonero spero riporti la squadra ai livelli di qualche anno fa".