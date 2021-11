L'allenatore del, ha ricevuto oggi ilconsegnato ogni anno a uno sportivo che si sia particolarmente distinto non solo per i risultati raggiunti, ma per quei valori di lealtà, correttezza, signorilità, trasparenza ed eleganza che hanno contraddistinto la carriera sportiva del grande Nils. Il nostro inviatoha seguito l'evento dalla cornice di Villa Boemia di Cuccaro Monferrato. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore rossonero."E' un orgoglio per me ricevere questo premio. Nils rappresentava l'eleganza, lo stile e la saggezza di essere un signore sia dentro che fuori dal campo. Lui ha trasmesso tanti valori, io sto cercando di fare lo stesso nel mio piccolo"."E' difficile trovare analogie con il Milan di Liedholm. Noi abbiamo iniziato il nostro percorso due anni fa, speriamo di raccogliere presto i frutti. Ci vuole tempo, noi stiamo cercando di ottenere il massimo il prima possibile".E' un grande talento. Ha tutto per diventare un grande giocatore e una bandiera del Milan"."Io credo che la cosa più importante sia essere sempre se stessi. Io metto tutto quello che ho in quello che faccio. Nel calcio non è facile trovare l'equilibrio. Questo Milan è giovane, ha bisogno tempo per crescere e anche di sbagliare per diventare una grande squadra"."Se sogno di allenare l'Italia? In futuro magari sì, ma in questo momento voglio stare sul campo" ."Voglio stare sul campo, al Milan che è un grande club e spero di continuare il più possibile. Restare a lungo? Mi auguro di sì. Ho una sensazione positiva fin dal primo giorno, abbiamo creato un ottimo rapporto con tutti. Stiamo bene insieme, andiamo tutti verso la stessa direzione. Questo è fondamentale"."​Ho avuto tanti allenatori e ho giocato con grandi giocatori. Da calciatori i tecnici che mi hanno lasciato di più sono stati Trapattoni, Bagnoli e Ranieri. Questo mi aiutato poi anche quando ho iniziato a fare l'allenatore".