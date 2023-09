Per agganciare l'Inter dalle risorse illimitate, Pioli deve trovare il modo di allungare il suo Milan, come ha fatto ieri a Cagliari. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, facendo un raffronto tra le due squadre.



“Quando il Cagliari è passato in vantaggio, al 29’ del primo tempo, s’intuivano nell’aria i borbottii degli scettici. «Ma in un momento così delicato, con i lividi del derby ancora addosso, era il caso di affrontare una trasferta impegnativa senza Giroud e Leao? Assente l’insostituibile Krunic, era il caso di dare le chiavi in mano ad Adli, che non ha esperienza nel ruolo, non ha giocato un minuto in stagione e infatti è colpevole del gol di Luvumbo?». Sì, era necessario, perché se Pioli vuole far guerra alla corazzata Inter, dalle risorse infinite, deve necessariamente allungare il suo Milan, conoscere e far crescere gli ultimi arrivati. I titolari non bastano”.