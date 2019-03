Secondo quanto riporta TuttoSport, l'addio di Pioli alla Fiorentina al termine della stagione è una cosa pressoché certa. Il sogno del tecnico è quello di allenare una nazionale, ma al momento non sono pervenute richieste e come lo stesso media l'ex tecnico del Bologna, in futuro potrà allenare in Cina, poiché è molto apprezzato per la sua professionalità e per la sua capacità di far crescere i giovani.