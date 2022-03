. Dopo aver ribaltato l’Inter con una doppietta, ha dato al Milan i tre punti nello scontro diretto col Napoli al “Maradona”. I rossoneri sono di nuovo in testa alla classifica, due punti più dell’Inter che deve recuperare la gara di Bologna, eA Napoli hanno vinto una partita equilibrata, che poteva finire anche in parità, per l’attenzione, la forza e la voglia di vincere. Rispetto alla squadra di Spalletti,, anche se di vere occasioni da gol ne ha create una sola, quella dinegli ultimi secondi di recupero. Lo stesso va detto del. E mentre il Milan è riuscito a far valere la velocità di, lo stesso non ha fatto il Napoli con. Per i rossoneri è stata una prova di grande maturità. Era dal 2011-12 che il Milan non raggiungeva almeno 60 punti nelle prime 28 giornate di Serie A. In quel campionato arrivò seconda a -4 dalla Juve. Per il Napoli un passo falso, più per il risultato che per il gioco.Che deve comunque riflettere su un dato piuttosto strano: delle cinque sconfitte incassate in questo campionato ben quattro sono arrivate qui al “Maradona”.Ha iniziato meglio la squadra di casa, più veloce, più disinvolta e più verticale del Milan, che ha sofferto l’energia degli avversari e la spinta massiccia del “Maradona”. Poi però la squadra di Pioli ha cominciato a ritrovarsi intorno a, il faro della manovra rossonera, e per il Napoli la partita si è fatta più complicata. Ritmo alto, intensità, una certa durezza nei corpo a corpo, non ci sono state occasioni vere nel primo tempo, maLa prima: intervento di Koulibaly su Bennacer in area napoletana,che continuava a protestare. La seconda: nell’area del Milan intervento di. La terza:, con i tacchetti ha slabbrato il polpaccio del francese, ma Orsato lo ha solo ammonito.- E’ stata incandescente la partita sulla fascia destra del Napoli. Da una parte lo scatenato(due volte l’hanno raddoppiato e due volte si è liberato della morsa), dall’altra la spinta diche si proponeva di continuo nelle uscite. Per tutto il primo tempo è risultato(un po’ meglio nella ripresa) e, in quella del Napoli non ha creato problemi, imbottigliato da Calabria. Con i lanci da metà campo, la squadra di Spalletti ha cercato di far partire Osimhen, ma alla stessa velocità del nigeriano si sono mossi Kalulu e Tomori, così che non si è vista la solita differenza da parte del centravanti azzurro., il guizzo, lo spunto decisivo. Tanta corsa, tanti scontri, però alla fine né Maignan, né Ospina hanno corso pericoli. Prima dell’intervallo, il problema più serio del Napoli era la doppia ammonizione della coppia centrale di difesa: se a Koulibaly era andata bene in occasione del giallo, l’ammonizione di Rrahmani rischiava di complicare la partita dei padroni di casa.All’inizio del primo tempo era stato il Napoli a prendere possesso del gioco, all’inizio del secondo è toccato al Milan imprimere il ritmo e segnare una padronanza che si è materializzata con la rete di Giroud dopo 4 minuti. Una punizione di Tonali è stata rimpallata due volte prima del tiro di Calabria che si è trasformato nell’assist decisivo per Giroud: un tocco al volo, Milan in vantaggio.. L’unica vera occasione è capitata a Osimhen, che ha concluso però al centro della porta dove l’aspettava Maignan.Gli azzurri non sfondavano sugli esterni e per questo Spalletti, a metà ripresa, ha cambiato le due ali: fuori Insigne (prestazione anonima) e Politano (aveva esaurito le energie), dentroa destra eda sinistra. Nello stesso momento, Pioli ha fatto cambi per dare nuove energie alla squadra: Rebic (che è entrato più determinato del solito) per l’acciaccato Giroud e Krunic per Tonali. Le squadra si sono allungate,A sinistra, con tanto spazio a disposizione, il Milan poteva ripartire con il treno di Hernandez e Leao. Spalletti ci ha provato in tutti i modi, togliendo Fabian Ruiz per mettere Mertens alle spalle di Osimhen, con Zielinski mediano accanto a Lobotka, subito dopo ha messo Lozano proprio per Zielinski e Anguissa per Lobotoka. Il tecnico di Certaldo aveva cambiato le ali e il centrocampo, ma il ribaltone non si è avvertito quanto speravano gli azzurri.(ben protetto da Miagnan) di Osimhen hanno messo un po’ d’apprensione alla difesa rossonera che Tomori e Kalulu tenevano in piedi con forza e prontezza.Poco prima del recupero è entrato anche(era fuori dal 3 gennaio scorso), altra buona notizia per Pioli. Che si sarebbe risparmiato gli ultimi secondi di sofferenza se, anche lui entrato da poco, messo davanti alla porta napoletana da un contropiede condotto e rifinito da Hernandez, fosse stato più freddo:. Era quella la più nitida occasione da gol di tutta la partita.: 4' s.t. Giroud (M).: 4' s.t. Calabria (M).(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka (37' s.t. Anguissa), Fabián Ruiz (31' s.t. Mertens); Politano (22' s.t. Ounas), Zielinski (37' s.t. Lozano), Insigne (22' s.t. Elmas); Osimhen. All. Spalletti.(4-2-3-1): Maignan; Calabria (35' s.t. Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (22' s.t. Krunic), Bennacer; Messias (35' s.t. Saelemaekers), Kessie, Leao (44' s.t. Ibrahimovic); Giroud (23' s.t. Rebic). All. Pioli.: Orsato di Schio.: 8' p.t. Pioli (M), 24' p.t. Koulibaly (N), 37' p.t. Rrahmani (N), 39 p.t. Giroud (M), 32' s.t. Theo Hernandez (M), 32' s.t. Osimhen (N), 47' s.t. Ounas (N), 48' s.t. Florenzi (M).