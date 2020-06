Intervistato da DAZN al termine della sfida vinta contro la Roma, l'allenatore del, ha commentato così la gara."​Tutti i giocatori hanno il giusto atteggiamento. La partita l'abbiamo vinta meritatamente perché siamo stati squadra, anche con qualche errore, era da tanto tempo che aspettavamo la vittoria con una big, ora dobbiamo recuperare energie"."I cambi? Da qui alla fine saranno importantissimi, fa molto caldo, è impensabile giocare a ritmi intensi con gli undici titolari"."I risultati ci hanno detto male e non le prestazioni, solo con l'Atalanta siamo stati al di sotto delle nostre possibilità, questa vittoria ci dà morale ma la prossima sfida è sempre la più importante"."Avrei aspettato ancora un paio di minuti ma lui mi ha chiesto di uscire perché non ne aveva più, ha attaccato sempre la profondità, è stato un punto di riferimento importante. Preferisco che i giocatori mi dicano di uscire se non ce la fanno. Può migliorare, non è solo forte fisicamente ma ha anche capacità tecniche. Si deve abituare, io credo lui sia più una prima o seconda punta rispetto a un attaccante esterno"."In un'altra situazione probabilmente non avrebbe giocato, ha giocato quasi zoppo ma è intelligente e ha responsabilità. Siamo una squadra giovanissima e solo coi giovani è difficile stare dentro alle partite, Kjaer è stato sicuramente d'aiuto".Paquetà è entrato bene, ha perso subito un brutto pallone ma poi si è fatto trovare pronto. Ha fatto un buon lavoro, abbiamo bisogno di tutti. Il calendario è difficile, tutte le gare saranno combattute, dobbiamo stringere i denti e fare un bel finale di campionato".Pioli ha parlato anche del rientro di Ibrahimovic e del mercato"I numeri con Zlatan sono stati sempre positivi. Abbiamo perso solo due partite, tra le quali il derby dove abbiamo fatto un grande calcio e poi quella partita con il Genoa. Il suo rientro ci darà altre soluzioni e potermo migliorare anche i nostri numeri"."​Di Kjaer sono molto contento, così come tutti quelli che sono arrivati a gennaio. Hanno alzato il livello. Il mercato di gennaio ci ha aiutato e i giocatori che sono arrivati, hanno aiutato a far crescere la squadra".- "M​i piacerebbe che diventasse più determinante e che non sbagli le cose semplici".