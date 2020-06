Obiettivo tre punti.allenatore del Milan, parla così alla vigilia della sfida con la Spal, in programma domani alle 21.45: "Se non abbiamo una classifica diversa e non siamo riusciti a fare punti c'è stata evidentemente qualche mancanza. Ma non è il momento di guardarci indietro.Dobbiamo vivere questo momento con concentrazione"."Due punti a partita è un'ottima media. Riuscire a tenerla sarebbe positivo, poi vedremo se basterà per l'Europa. Dobbiamo solo pensare ad una partita alla volta. Domani servirà grande attenzione e concentrazione perchè sarà una gara complicata che andrà affrontata con determinazione".- "Psicologicamente sta bene, lui è un leone con grande determinazione. Ieri ha fatto un buon allenamento, se farà lo stesso oggi può essere convocato""Sarà normale fare dei cambi, non posso pensare di far giocare sempre gli stessi. Nelle prime tre gare abbiamo sfruttato il fatto di non aver giocato ogni tre giorni. Ora dovremo abituarci a questo e anche i giocatori devono capire che ci saranno dei cambi".- "Ha tutto per fare bene, corre, ha qualità, secondo me è arrivato il momento per lui di diventare un top player. Per me lui è un leader sia tecnico che morale, ma questo lo devono riconoscere soprattutto i suoi compagni"."Il portiere deve tenere sempre pronta la squadra. Non so se il miglior portiere del mondo come ha detto Maldini, ma sicuramente è tra i primi tre. Io ho fatto il difensore e so cosa vuol dire avere dietro un portiere che ti sprona. Lui deve continuare così. Lo vedo sereno e determinato, ha un ottimo atteggiamento, lo vedo felice a Milanello e lo vedo ancora nel Milan"."Nello spezzone di gara con il Cagliari ho capito che poteva fare bene. Lui ci ha messo tanto del suo, sono felice del suo atteggiamento, deve essere da esempio per tutti. Anche se prima è stato impiegato poco, ora si ritagliato il suo spazio. E' questa la mentalità giusta".