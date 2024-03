Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Slavia Praga-Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Intervistato da Sky l'allenatore del, Stefano, ha presentato così la sfida contro lo Slavia Praga, ritorno degli ottavi di Europa League in programma domani alle 18.45. Inevitabile la domanda sul caos societario.“Abbiamo fiducia nel nostro club, quindi concentrazione e testa solo sulla partita di domani"."Abbiamo ottenuto un buon vantaggio, ma dobbiamo ancora strappare il pass per la qualificazione perché lo Slavia giocando in 10 ci ha messi in difficoltà. Sappiamo come interpretare questo tipo di partite contro un avversario intenso"."Abbiamo lavorato sui video della prima mezz’ora dell’andata e preparato una strategia più compatta e aggressiva. Ce li aspettiamo più aggressivi e comunque diversi".- "Avevamo un appuntamento ieri sera che era già programmato da tempo, ci siamo incontrati ma non abbiamo parlato della situazione societaria, erano molto sereni e tranquilli. E' stata una cena sicuramente piacevole".