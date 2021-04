Dopo una settimana in cui è stato presentato da siti e giornali come possibile vice-Ibra,. Ironie a parte, la goffa autorete del centravanti rossoblù rischia di essere il gol più importante nella stagione rossonera.Per sfondare il muro eretto da Ballardini sarebbe stata fondamentale la presenza del miglior centravanti d’area del campionato italiano,. In campo Pioli si augurava chepotesse essere pronto per non far rimpiangere Ibra e invece il portoghese ha dimostrato di poter fare la prima punta con profitto quando le difese avversarie gli lasciano lo spazio di sfruttare la sua ampia falcata, ma di essere ancora in grande difficoltà quando gli spazi si stringono.Eppure il pranzo domenicale era cominciato con il miglior antipasto possibile, cioè lo splendido. Anche perché è stata, di fatto, l’unica occasione del secondo tempo dei rossoneri che non riescono più a trovare la strada della porta avversaria con la facilità a cui eravamo abituati. Lo stesso, tornato finalmente a disposizione, fa vedere di essere in buone condizioni, ma non gli capita nemmeno una palla gol.. Oltretutto nel finale di partita il modesto Genoa va vicinissimo al pareggio su un’uscita-suicida die servono i miracolosi salvataggi diper portare a casa i soffertissimi e pesantissimi 3 punti.Una sofferenza esagerata considerando che adesso Pioli ha recuperato praticamente tutti i titolari e che si è tornati a preparare una partita alla settimana. La strada verso il ritorno in Champions League è ancora lunghissima e il Milan sta penando oltremodo per fare gol e punti. Il secondo posto a 7 partite dalla fine è confortante, ma non consente di stare tranquilli perché tra le gare restanti ci sono Lazio, Juve e Atalanta. E questo Milan non sembra affatto in salute.Dopodiché aspetterà l’arduo compito di valutare a bocce ferme tutte le difficoltà di questo girone di ritorno e di ponderare bene investimenti, rinnovi, riscatti, conferme e partenze. Perché, con questa rosa, competere l’anno prossimo in Serie A e in Champions League appare davvero un’impresa ardua.. Che oltretutto il suo contributo più importante per la causa l’ha già dato. Involontariamente. Per fortuna.