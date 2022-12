Ospite di Sky, Stefano Pioli parla così di De Ketelaere: “Per me è un centrocampista che deve svariare: gli do libertà, ma senza palla deve avere indicazioni precise. In Belgio giocava senza rendersi conto della collaborazione dei compagni, ora deve imparare a leggere gli spazi. Questa pausa può aiutarlo. Tonali e Leao, per esempio, li ho lasciati a fine maggio in una situazione e li ho ritrovati diversi. Quest'anno ho visto questa cosa in Bennacer ed in Messias".