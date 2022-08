L'allenatore rossonero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Questa è stata un'estate bellissima, da provare a ripetere. Per vincere serve talento, per ripetersi serve carattere. Quest'anno motivare il gruppo sarà più facile,- "In prospettiva, in due-tre anni,. Ci siamo incontrati a Milanello mercoledì mattina, assieme allo staff gli ho mostrato dei video con dei nostri concetti di gioco. È stato molto attento, da quello che ha detto si vede che è molto intelligente, che capisce di calcio. E poi ha grande talento, si vede da come tocca palla: è elegante, bello da vedere., perché è sempre in contatto con tutti., nel finale della scorsa stagione ha fatto dei sacrifici pazzeschi. La gente non lo sa, maa. Ha tecnica e intelligenza superiori ma soprattuttoper portare avanti il suo percorso"., per forza e capacità di saltare l'uomo. Ha tanti gol nelle gambe, anche più di quelli dell’anno scorso. È cresciuto tanto senza palla, ora deve riuscire a occupare meglio l’area di rigore".- "Ho letto che giustamente si è definito un centrocampista atipico: è molto intelligente, gioca in verticale. Si sta inserendo benissimo, a volte si muove fin troppo ma sta imparando in fretta. E: da lui voglio più precisione nell’ultimo passaggio e più gol".Non vogliamo sostituire chi se ne è andato con dei sosia, anche perché un altro Kessié non c’è. Ci servono due caratteristiche: esplosività e intelligenza"., li sentivo tutti i giorni. Il passaggio di proprietà e altre dinamiche di cui non sono a conoscenza hanno portato a tempi più lunghi, ma non ho mai pensato che potesse finire diversamente".- "L'ho incontrato solo il giorno prima del closing, poi, i miei riferimenti sono Paolo, Ricky e Gazidis".