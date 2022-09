"E' importante ma non può essere ancora decisiva. Può essere un'occasione di andare in testa al girone".ha presentato così il prossimo impegno delin Champions League, mercoledì a San Siro contro la. Assalto alla vetta per i rossoneri, visto il successo dei croati sul Chelsea nella prima giornata del girone. E per questo il tecnico studia la miglior formazione da mandare in campo, limitando le novità.- L'unica in questo senso sarà sulla trequarti, perché dopo tre partite consecutive tra campionato e Champions. L'intenzione di Pioli è di rilanciare alle spalle della punta: lo spagnolo non parte dal 1' dalla sfida con il Sassuolo, poco più di 45' complessivi tra Inter e Salisburgo e neanche impiegato contro la Sampdoria. Per Brahim una nuova chance, per De Ketelaere riposo e per l'allenatore una variante tattica in più, risorsa preziosa in questo momento d'emergenza con gli infortuni die la lunga assenza di- Una condizione questa che, sarà ancora il francese a guidare le manovre offensive del Milan e ad assisterlo un altro stacanovista comeche, causa rosso rimediato a Genova, riposerà contro il Napoli., reduce dal gol di Salisburgo, completerà il pacchetto offensivo mentre non ci sono sorprese dietro, con la linea difensiva classica e la coppiain mezzo al campo.: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.