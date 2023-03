Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo il pareggio contro la Salernitana: “Abbiamo controllato abbastanza bene la partita, ma non con la pericolosità che volevamo. Non c’è stato un calo fisico o mentale, una squadra che va in vantaggio deve fare molto di più per vincere la partita. Abbiamo subito un gol evitabile, non abbiano avuto nemmeno quel pizzico di fortuna, è un’occasione persa, dovevamo fare meglio e vincere. Se la Champions ci ha prosciugato? Se fosse così dobbiamo crescere. Le grandi squadre, quelle di grande livello affrontano ogni partita come se fosse quella decisiva. Kalulu ha giocato mercoledì e oggi ha giocato benissimo, così come Krunic e altri compagni. Qualcuno ha fatto un pochino meno. Dobbiamo fare meglio, perché era un’occasione, sapevamo che non era scontata, non era facile. Dobbiamo crescere".



IBRA E LEAO - "Ibrahimovic? E’ un giocatore importante, con determinate caratteristiche, nel finale lo abbiamo cercato con tante palle alte. Vediamo per Udine. Leao? Non credo che la situazione rinnovo stia condizionando le sue prestazioni, di certo deve stare più dentro la partita e noi dobbiamo cercarlo di più. Rispetto all'anno scorso non cambiato nulla, ci sono la stessa compattezza, la stessa collaborazione, è cambiata la continuità che non abbiamo. Succede a tante squadre, a parte il Napoli che sta facendo un campionato straordinario. Noi dobbiamo essere competitivi in Europa e in Italia".