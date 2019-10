Inizia ufficialmente oggi l'avventura milanista di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, dopo l'arrivo in città di ieri e la cena in compagnia di Zvone Boban e Frederic Massara, è pronto a firmare il contratto biennale che lo legherà al club rossonero, mentre alle 13 si svolgerà la presentazione ufficiale alla stampa.







10.40 I DETTAGLI DEL CONTRATTO - Pioli percepirà un milione di euro da qui fino al termine della stagione, mentre a partire da luglio 2020 l'ingaggio salirà 1,5 milioni e sono previsti bonus importanti in caso di qualificazione alla prossima Champions League.



10.15 - NEL POMERIGGIO PRIMO ALLENAMENTO - Espletate le ultime formalità contrattuali e conclusa la conferenza stampa, Pioli si recherà subito nel centro sportivo di Milanello per dirigere la prima seduta di allenamento, prevista per le 15.30.



10.00 PIOLI IN SEDE – Come appreso da Calciomercato.com, in questi minuti Pioli è giunto a Casa Milan per la firma del contratto. A breve, il club emetterà il comunicato ufficiale sull'allenatore che prende il posto dell'esonerato Marco Giampaolo.