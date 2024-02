Pioli e Gasperini, il duello infinito: il 7-1, il 5-0, il modo di utilizzare De Ketelaere, la stima e i litigi

Gianluca Minchiotti

Quello fra Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini è ormai un duello classico del nostro calcio, per quanto riguarda le sfide dirette fra allenatori. In Serie A, Pioli e Gasperini si sono affrontati 21 volte, con un bilancio di 10 vittorie per Pioli, 5 pareggi e 6 successi per Gasperini.



I PRECEDENTI - Fra i precedenti, si ricordano partite che hanno lasciato il segno: quando allenava l'Inter, nel 2017, Pioli vinse 7-1 contro Gasperini, che si è poi rifatto battendo per 5-0 il Pioli milanista nel dicembre del 2019. Fra le vittorie di Pioli, c'è anche il 2-0 a San Siro del 15 maggio 2022, tappa decisiva per lo scudetto rossonero di quell'anno.



AMBIZIONI, LITIGI, STIMA - "Pioli-Gasperini. Il duello infinito: ambizioni, litigi e tanta stima": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport, presentando la supersfida di questa sera al Meazza, fra il Milan terzo in classifica con 52 punti e l'Atalanta quinta con 45. Una partita fra le più decisive fra quelle che attendono le due squadre da qui alla fine del campionato.



LE PAROLE DELLA VIGILIA - Nelle parole della vigilia, si condensano proprio la stima e le ambizioni che legano Pioli e Gasperini.



Pioli: "Gasperini sta facendo un lavoro incredibile. Per quanto riguarda De Ketelaere ricordo i vostri sguardi quando dicevo che aveva qualità e Maldini e Massara non avevano preso un pacco. Ci sono tanti esempi di giocatori che in Italia all'inizio hanno fatto fatica".



Gasperini: "Cambia il nostro atteggiamento se Pioli sceglie la difesa a quattro o a tre come in Coppa Italia, loro sono molto duttili, portano su centrocampisti, altre il trequartista, sono ricche e varie sul piano tattico ma ci conosciamo bene, siamo preparati a variare anche sul piano tattico anche sul piano della partita. La fascia sinistra del Milan ha delle eccellenze, tra Hernandez e Leao, bisogna contenerli".