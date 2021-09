L'allenatore del Milanha partecipato all'evento "Campioni sotto le stelle" a Biella e ha rilasciato queste dichiarazioni, a proposito del suo lavoro: "Credo che sia giusto così e se devo salutare i tifosi lo faccio volentieri perché fa parte del modo di essere, del modo di fare.Sono molto soddisfatto e gratificato".Pioli ha detto la sua anche sull'episodio che ha visto protagonista l'interistaall'ultimo Europeo: "Non avevo dubbi sulle sue caratteristiche umane, anche se la sua lucidità è stata una cosa incredibile. Ho pensato al peggio, ma dopo è stato un grande sollievo.Adesso cerchiamo di parlare di altro, per cercare di dimenticare"."Il Milan che sto allenando, come ho spiegato anche ai giocatori con convinzione,In Italia sono tutte potenzialmente fortissime, Inter, Juventus, Roma, Napoli, Atalanta e Lazio, noi compresi. Adesso arriveranno le coppe, che sicuramente qualche cosa porteranno via a qualche squadra.e tutte e due sicuramente quando ci confrontiamo abbiamo come primo obiettivo il bene della squadra. Credo che quando si parte da questa base va bene qualsiasi cosa. Non temo discussioni o confronti. Zlatan non lo ammetterà mai ma è il primo a mettersi davanti a tutti e prendersi le proprie responsabilità, è una persona di un'intelligenza e di una simpatia estrema.".Sulla possibile convivenza con Giroud: "Olivier ci da un punto di riferimento per la profondità e la presenza in area, Zlatan ormai è un regista offensivo, gli piace toccare più palloni e non star fermo dentro l'area.Il fatto di non esserci riuscto prima è un peccato ma non c'è stata l'occasione. Credo si possa fare".