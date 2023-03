Chissà quali e quanti pianeti si sono allineati per far sì chesi ritrovassero uno di fronte all’altra proprio oggi. Perché ile proprio oggi ricorre il quinto anniversario della tragica dipartita di. Un evento terremotante che colpì la Fiorentina in una stagione sportivamente difficile e che arrivò come un fulmine a ciel sereno, anche e soprattutto per il suo allenatore.Astori, cresciuto tra l'altro proprio nel Milan, era il capitano, ma. Fu proprio Pioli a nominarlo durante il ritiro estivo di Moena, in piazza davanti ai tifosi., soprattutto nei momenti più bui. Parliamo dell’unico giocatore che ebbe il coraggio di guardare e chiedere scusa alla Fiesole all’uscita del campo dopo la rovinosa uscita dall’Europa League contro il Borussia Moechengladbach (da 2-0 a 4-2). Uno dei tanti, per la verità, episodi in cui Davide mostrò il suo straordinario carattere. E perdere la propria colonna portante in un periodo in cui, peraltro, le cose non stanno andando proprio benissimo. Sì, se a guidare il tuo gruppo non c’è un uomo di nome Stefano Pioli.L’allora tecnico viola si trovò a gestire una situazione nello spogliatoio estremamente delicata, per usare un eufemismo. La Fiorentina perse il suo uomo chiave in quella tragedia ma, sorprendentemente,. E i gigliati riuscirono addirittura a sfiorare l’Europa a fine anno, inanellando sei vittorie di fila da quel giorno orribile. Firenze potrà avere tanti difetti ma non ha la memoria corta, e. Mesi che il tecnico li ha sempre ricordato con grande trasporto anche nella sua avventura in rossonero.“Mi ha aperto la mente”, “Davide è sempre con me”, “Quell’esperienza mi ha migliorato anche come allenatore”. Questi soltanto alcuni dei ricordi che Pioli ha voluto condividere nel corso degli ultimi cinque anni a proposito della morte di Astori.. Un mondo totalmente capovolto quello dell’allenatore del Diavolo che però il ricordo di Davide l’ha sempre portato nella testa e nel cuore., e che è anche il minuto in cui scatta l'applauso dello stadio Franchi, Stasera non si farà eccezione. Stasera Pioli sarà di nuovo a Firenze, a 5 anni da quel terribile giorno, in un incrocio in cui le emozioni la faranno da padrone, da una parte e dall’altra